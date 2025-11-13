Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №843/2025 розміщено на сайті президента.

Згідно з додатком до документа, санкції застосовані проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Підсанкційні особи будуть позбавлені державних нагород України, також терміном на три роки будуть заблоковані активи.

Окрім того, Міндічу та Цукерману будуть повністю обмежені торговельні операції та повністю припинення транзиту та перевезень через територію України.

Як повідомлялося, 12 листопада Зеленський заявив, що підпише рішення Ради з національної безпеки щодо застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".