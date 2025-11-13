Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у четвер про ураження низки важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованій території АР Крим, в Запорізької області та на території РФ, зокрема, про ураження феодосійського "Морского нефтяного терминала", стоянки гелікоптерів, пускового майданчика БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

"В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України. Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Зазначається, що на ТОТ Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів.

"Також уражалися об’єкти на території російської федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об’єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії", - повідомили у Генштабі.

За повідомленням, для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких - вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".