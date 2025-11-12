Інтерфакс-Україна
Події
19:14 12.11.2025

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосила, що Канада вводить додаткові санкції відповідно до Положень про спеціальні економічні заходи проти Росії, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Нові заходи Канади ще більше збільшують економічні витрати Росії за її невиправдане і необґрунтоване вторгнення в Україну, спрямовані на її доходи від енергетики та фінансові можливості, а також послаблюють її звичайні та гібридні військові можливості. У списку санкцій зазначено 13 осіб та 11 організацій, у тому числі декілька, які беруть участь у розробці та впровадженні російської програми безпілотних літальних апаратів. Канада залишається лідером у боротьбі з військовими технологіями, на які Росія покладається у своїх зусиллях здобути перевагу на полі бою проти України", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що це вперше Канада також наклала санкції на організації, які постачають кіберінфраструктуру, що використовується в російських гібридних стратегіях проти України. Кілька російських організацій, що займаються скрапленим природним газом, також були піддані санкціям, оскільки Росія продовжує покладатися на доходи від енергетики для фінансування своєї агресивної війни проти України. Ці санкції також включають 100 суден з тіньового флоту Росії.

Ці заходи є прямою відповіддю на пріоритети України та підтримкою поточних зусиль G7 щодо посилення економічного тиску на Росію з метою припинення війни і в цілому відповідають санкціям, нещодавно оголошеним Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією.

"Канада залишається непохитною у своїй прихильності до суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних і агресивних дій Путіна. Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій у координації з союзниками та партнерами, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну", – прокоментувала Ананд.

З 2014 року Канада ввела санкції проти понад 3300 осіб та організацій, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

 

