Інтерфакс-Україна
Події
08:53 12.11.2025

Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина

1 хв читати
Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровщину, загинула людина, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. Загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", - написав він у телеграмі.

Крім того, БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто.

По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.

 

Теги: #бпла #дніпропетровська #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 12.11.2025
Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

13:41 11.11.2025
Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

11:58 11.11.2025
Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

10:34 11.11.2025
ЗСУ знешкодили 53 ворожих БпЛА із 119, відомо про влучання 59 безпілотників на 18 локаціях

ЗСУ знешкодили 53 ворожих БпЛА із 119, відомо про влучання 59 безпілотників на 18 локаціях

22:01 10.11.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - прокуратура

08:17 08.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

06:36 08.11.2025
Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

08:24 07.11.2025
РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

19:49 06.11.2025
У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

08:05 06.11.2025
Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

ОСТАННЄ

Ресторан української кухні Sino в Лондоні потрапив до гастрономічного путівника Michelin

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

Lviv Croissants відкриває перший заклад у Норвегії

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Внаслідок нічної атаки на Одещині пошкоджено багатоповерхівку та сталася пожежа – ОВА

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції – прем'єрка

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

12 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА