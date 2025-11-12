08:53 12.11.2025
Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина
Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровщину, загинула людина, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. Загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", - написав він у телеграмі.
Крім того, БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто.
По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.