Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровщину, загинула людина, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. Загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", - написав він у телеграмі.

Крім того, БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто.

По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.