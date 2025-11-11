Інтерфакс-Україна
19:00 11.11.2025

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Ексміністр енергетики Герман Галущенко у злочинній організації, яка займалася масштабним відмиванням коштів, зокрема НАЕК "Енергоатом", і була викрита в рамках операції НАБУ/САП "Мідас", отримав псевдоніми "Сигізмунд" або "Професор", повідомив прокурор САП Сергій Савицький.

"Всі учасники злочинної організації усвідомлювали ризик викриття, тому з метою конспірації були встановлені псевдоніми для окремих осіб. Для міністра енергетики – "Сигізмунд" або у розмові з Миронюком та Басовим – "Професор", для віцепремʼєра Чернишова - "Че-Гевара", - сказав Савицький під час зачитування матеріалів "Мідас" у Вищому антикорупційному суді, який зараз обирає запобіжний захід одному з фігурантів справи Ігорю Миронюку

У розслідуванні НАБУ/САП він вказується як ексрадник міністра енергетики.

Сам Миронюк назвав себе у суді адвокатом Галущенка.

Також прокурор САП зазначив, що Тимур Міндіч, якого учасники ЗО називали її керівником, як і Михайла Цукермана, мав вплив на Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурор САП просить у якості запобіжного засобу для Миронюка взяття під варту через ризик втечі за кордон.

Як повідомлялося, сьогодні вночі один з фігурантів справи член Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), покинув Україну. Джерела інтернет-порталу "Енергореформа" в уряді стверджують, що йому було погоджено відрядження у Варшаву до кінця тижня. Чекаємо відповіді на офіційний запит НКРЕКП.

Теги: #галущенко #мідас #сап #савицький

