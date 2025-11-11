Інтерфакс-Україна
Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 850 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 341 одиниця особового складу, з яких – 196 ліквідовано; 24 точки вильоту пілотів БпЛА; 3 танки; 5 бронемашин; 4 артилерійські системи; 29 одиниць автомобільної техніки; 23 мотоцикли; 62 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–10.11) знищено/уражено 8699 цілей, з них 2863 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

