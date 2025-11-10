Інтерфакс-Україна
14:49 10.11.2025

Окупанти захопили 19 кв км за добу на чотирьох напрямках, "сіра зона" зросла на 30 кв км - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися в Донецькій області біля села Середнє Лиманської громади Краматорського району на північ від Святогірська, села Майське Костянтинівської громади біля Часового Яру, селища Котлине Покровської громади на захід від міста, а також біля села Красногірське в Запорізькій області на межі з Дніпропетровською.

"Ворог просунувся поблизу Середнього, Майського, Котлиного та Красногірського", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкта DeepState в понеділок.

Про взяття певних населених пунктів під контроль окупантами не йдеться.

На мапах проєкту Середнє показане як вже раніше окуповане ворогом, Майське – під контролем Збройних сил України, Красногірське – в "сірій зоні", Котлине – частково окуповане, частково в "сірій зоні".

На новопавлівському напрямку фронту, на якому знаходиться Красногірське, площа контролю окупантів за добу зросла на 4,17 кв км, але сильно зросла "сіра зона" – одразу на 29,88 кв км.

На покровському напрямку площа ворожого контролю зросла на 4,54 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 1,55 кв км. На часовоярському напрямку площа ворожого контролю зросла на 4,1 кв км, "сіра зона" також зменшилась на 1,62 кв км. На лиманському напрямку площа окупації зросла на 6,09 кв км, "сіра зона" – ще на 2,51 кв км.

На інших ділянках фронту – без змін.

Таким чином, за минулу добу окупанти розширили площу контролю на 19 кв км, "сіра зона" зросла на 29,66 кв км за рахунок змін на новопавлівському напрямку.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.

