Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча - ЗМІ

Фото: nashigroshi.org

Детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, обшук проходить у Києві. Жодних інших деталей співрозмовники УП не повідомили.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має спростування або підтвердження цієї інформації.

Як повідомлялося 6 листопада, Служба безпеки України (СБУ) почала перевірку інформації, яку оприлюднив і з якою звернувся до неї заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос") щодо нібито бізнесу Міндіча з видобутку та продажу діамантів в РФ під час повномасштабної війни. Тоді у пресслужбі СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили: "Як передбачено чинним законодавством України, СБУ перевіряє факти, зазначені у заяві народного депутата України Ярослава Железняка, у рамках раніше відкритого кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Служби безпеки. Справу відкрито за ст. 111-2 Кримінального кодексу України".

Железняк заявив про нібито відкриття СБУ справи проти Міндіча. "На основі нашого розслідування та звернення до СБУ про "діаманти Міндіча" отримали відповідь. Справа про діяльність цього потужного бізнесмена пов’язана з веденням бізнесу в країні-агресорі. Стаття 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - написав він в телеграм у четвер.

Повідомлення він проілюстрував скан-копією офіційної відповіді йому тво начальника головного слідчого управління СБУ Євгена Русінова без згадки про прізвище Міндіча. "Головним слідчим управлінням Служби безпеки України в межах компетенції опрацьовано Вашу заяву про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2025. Дослідження обставин, викладених у Вашій заяві, вже здійснюється в ході досудового розслідування кримінального провадження, раніше внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - йдеться в документі.

Железняк зазначив, що "Міндіч зібрав вже тріо: ФБР, НАБУ і СБУ".

Раніше на ютюб-каналі Железняка було оприлюднено відео, в якому йдеться про "діамантовий бізнес" Міндича. Депутат стверджує, що Міндіч володів компаніями, які займалися видобутком і продажем лабораторних діамантів в Україні та РФ під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тобто, за його словами, фактично йдеться про ведення бізнесу з країною-агресором.