18:40 06.11.2025

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

Служба безпеки України (СБУ) перевіряє інформацію, яку оприлюднив і з якою звернувся до неї заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос") щодо нібито бізнесу українського бізнесмена та кінопродюсера, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча з видобутку та продажу діамантів в РФ під час повномасштабної війни.

У пресслужбі СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер повідомили: "Як передбачено чинним законодавством України, СБУ перевіряє факти, зазначені у заяві народного депутата України Ярослава Железняка, у рамках раніше відкритого кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Служби безпеки. Справу відкрито за ст. 111-2 Кримінального кодексу України".

Раніше в четвер Железняк заявив про нібито відкриття СБУ справи проти Міндіча. "На основі нашого розслідування та звернення до СБУ про "діаманти Міндіча" отримали відповідь. Справа про діяльність цього потужного бізнесмена пов’язана з веденням бізнесу в країні-агресорі. Стаття 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - написав він в телеграм у четвер.

Повідомлення він проілюстрував скан-копією офіційної відповіді йому тво начальника головного слідчого управління СБУ Євгена Русінова без згадки про прізвище Міндіча. "Головним слідчим управлінням Служби безпеки України в межах компетенції опрацьовано Вашу заяву про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2025. Дослідження обставин, викладених у Вашій заяві, вже здійснюється в ході досудового розслідування кримінального провадження, раніше внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - йдеться в документі.

Железняк зазначив, що "Міндіч зібрав вже тріо: ФБР, НАБУ і СБУ".

Раніше на ютюб-каналі Железняка було оприлюднено відео, в якому йдеться про "діамантовий бізнес" Міндича. Депутат стверджує, що Міндіч володів компаніями, які займалися видобутком і продажем лабораторних діамантів в Україні та РФ під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тобто, за його словами, фактично йдеться про ведення бізнесу з країною-агресором.

