Інтерфакс-Україна
Події
11:12 08.11.2025

Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

1 хв читати
Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

Через нічну атаку РФ у кількох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії, повідомило "Укренерго".

"Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти — в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", йдеться у повідомленні "Укренерго" у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. У частині регіонів — продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Теги: #аварійні_відключення

