20:20 07.11.2025

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Президент США Дональд Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся його зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті, – у тому, що російсько-українська війна продовжується.

"Основна суперечка полягає в тому, що вони просто не хочуть зупинятися. Я думаю, що вони зупиняться, я думаю, що це завдає великої шкоди Росії, великої шкоди обом країнам, це очевидно", - сказав Трамп у п'ятницю під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

На запитання, чи все ще він бажає поїхати до Будапешта на саміт із Путіним, президент США відповів, що "хотів би це зробити" в столиці Угорщини.

Трамп також заявляв, що він і Орбан "згодні, що війна закінчиться", а Орбан повідомив журналістів, що має "деякі ідеї" щодо того, як це може статися.

Прем'єр також заявив, що єдина країна в Європі, що стоїть на позиціях миру – це Угорщина.

"Але в той же час ми не єдині, тому що Брюссель і європейці мають інший підхід до війни. Тож єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина в Європі", - сказав він.

Орбан додав, що перемога України була б "дивом".

"Знаєте, диво може статися", — сказав він.

"Так, це правда", — відповів Трамп.

 

Теги: #трамп #орбан #сша

