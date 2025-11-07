У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

Єврокомісія (ЄК) солідарна з державами-членами ЄС, які останнім часом стикнулися з обльотам непізнаних БпЛА, але не коментує їх походження, заявив офіційний представник ЄК Тома Реньє.

"Визначати походження дронів мають держави-члени. Не нам висловлюватися із цього питання", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі у відповідь на прохання прокоментувати інциденти з безпілотниками в небі Євросоюзу.

Водночас він послався на слова глави ЄК Урсули фон дер Ляєн про те, що прильоти безпілотників є частиною гібридної війни, що відбувається, і Європа вразлива для них.

"Ось чому в дорожній карті (щодо посилення оборони ЄС - ІФ-У), яку ми презентували минулого місяця, ще раз наголосили на важливості та пріоритеті, які надаємо ініціативі щодо захисту від дронів, тому що маємо по-європейськи, в єдиний спосіб відповідати на цю загрозу й захищати всі наші держави-члени", - продовжив Реньє.

Він нагадав, що реалізацію "ініціативи протидронної оборони" передбачено розпочати в першому кварталі 2026 року, а в четвертому кварталі, розраховують у Брюсселі, система буде в бойовій готовності.