У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка допускає, що у разі незгоди Угорщини на відкриття кластерів Європейський Союз схвалить рішення про готовність вести всю роботу по переговорах, не чекаючи відкриття кластерів.

"В листопаді, як сказала Марта Кос, всі шість Кластерів будуть в Раді Європейського Союзу… Десь на початок грудня всі кластери будуть готові до відкриття переговорів", - сказав Качка журналістам в четвер в Києві.

За його словами, далі є декілька варіантів розвитку подій: перший - Угорщина дає згоду на відкриття Кластерів; другий - перехід на кваліфіковану більшість всередині переговорного процесу

"Моя задача 100% всіх зусиль докласти до того, щоб у нас юридично, формально відкрилися переговори. Якщо цього не станеться, є своєрідна страховка: на 19 грудня (саміт Євроради - ІФ-У) і для України, і Молдови разом ЄС схвалить рішення, що готовий вести всю роботу по переговорах, не чекаючи відкриття кластерів", - розповів віцепремʼєр.

У такому варіанті вся переговорна робота почнеться з 1 січня 2026 року.

"Це означає: щоби не сталося, з Угорщиною чи без, ми почнемо далі працювати", - додав Качка.

Також він наголосив, що Україна розраховує, щоб надалі у вступних перемовинах вона йшла би разом з Молдовою.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат. У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття 1, 2 та 6 переговорних кластерів.

В свою чергу, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що звіті про розширення від Єврокомісії показує, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Зокрема, більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах, у 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress), і по жодному з розділів не має падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. Таким чином, Україна показує підвищення загальної оцінки у 11 розділах.

Крім того, Качка заявив, що звіт ЄК показує, що завершення переговорів про вступ України до ЄС у 2028 році – це реалістична мета.