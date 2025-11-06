Інтерфакс-Україна
Події
18:12 06.11.2025

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

2 хв читати
У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка допускає, що у разі незгоди Угорщини на відкриття кластерів Європейський Союз схвалить рішення про готовність вести всю роботу по переговорах, не чекаючи відкриття кластерів.

"В листопаді, як сказала Марта Кос, всі шість Кластерів будуть в Раді Європейського Союзу… Десь на початок грудня всі кластери будуть готові до відкриття переговорів", - сказав Качка журналістам в четвер в Києві.

За його словами, далі є декілька варіантів розвитку подій: перший - Угорщина дає згоду на відкриття Кластерів; другий - перехід на кваліфіковану більшість всередині переговорного процесу

"Моя задача 100% всіх зусиль докласти до того, щоб у нас юридично, формально відкрилися переговори. Якщо цього не станеться, є своєрідна страховка: на 19 грудня (саміт Євроради - ІФ-У) і для України, і Молдови разом ЄС схвалить рішення, що готовий вести всю роботу по переговорах, не чекаючи відкриття кластерів", - розповів віцепремʼєр.

У такому варіанті вся переговорна робота почнеться з 1 січня 2026 року.

"Це означає: щоби не сталося, з Угорщиною чи без, ми почнемо далі працювати", - додав Качка.

Також він наголосив, що Україна розраховує, щоб надалі у вступних перемовинах вона йшла би разом з Молдовою.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат. У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття 1, 2 та 6 переговорних кластерів.

В свою чергу, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що звіті про розширення від Єврокомісії показує, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Зокрема, більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах, у 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress), і по жодному з розділів не має падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. Таким чином, Україна показує підвищення загальної оцінки у 11 розділах.

Крім того, Качка заявив, що звіт ЄК показує, що завершення переговорів про вступ України до ЄС у 2028 році – це реалістична мета.

Теги: #угорщина #кластери #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

10:07 06.11.2025
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

19:50 05.11.2025
ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

14:57 05.11.2025
Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

21:54 04.11.2025
Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

20:51 04.11.2025
Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

20:07 04.11.2025
Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

19:39 04.11.2025
"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

14:46 04.11.2025
Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

14:27 04.11.2025
Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

ВАЖЛИВЕ

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

ОСТАННЄ

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, постраждало троє людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА