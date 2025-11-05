Справу нардепа Задорожнього про вимагання хабаря за неперешкоджання ремонту на Сумщині скеровано до суду - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України, який за пособництва колишнього т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Нацполіції та його підлеглого вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання проведенню ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Як повідомляється, напередодні заступник керівника САП вручив депутату обвинувальний акт.

"У межах досудового розслідування, що здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області, з яких 10% призначались йому особисто та 4% – місцевим правоохоронцям, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, мова про 3,4 млн грн", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, проте, судячи із фабули справи, йдеться про Миколу Задорожнього.

У ході подальшого розслідування з’ясувалося, що вказаному нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України (колишній начальник УСР у Сумській області) та його підлеглий. Так, правоохоронець мав забезпечувати передачу коштів від голови сільради (заявника) народному депутату через залучення підпорядкованого йому працівника.

Дії нардепа кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України. Дії поліцейських – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.