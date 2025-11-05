Інтерфакс-Україна
Події
12:23 05.11.2025

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

2 хв читати
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF.

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання.

"Вдячний міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF – історична мить", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль наголосив, що Україна здатна посилити JEF, і буде ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів.

"Плануємо участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності й готовності діяти спільно в кризових ситуаціях", - зазначив міністр.

Він додав, що своєю чергою Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво.

"Вдячний Норвегії за організацію сьогоднішньої зустрічі, Великій Британії – за постійне лідерство, а також всім учасникам засідання JEF – за стійку підтримку та шлях до спільної мети. Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь", - написав Шмигаль.

Об’єднані експедиційні сили (JEF) – коаліція створена Великою Британією у 2015 році за участі ще 9 північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Теги: #україна #статус #jef

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 05.11.2025
ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

11:47 05.11.2025
Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

16:49 04.11.2025
Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

14:07 03.11.2025
Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

17:31 30.10.2025
Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

13:49 30.10.2025
Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

11:57 30.10.2025
Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

11:51 30.10.2025
Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною для поглиблення співпраці

Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною для поглиблення співпраці

20:14 29.10.2025
Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

19:20 29.10.2025
Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

ОСТАННЄ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Зеленський запросив премʼєр-міністерку Японії відвідати Україну

Офіс генпрокурора на зустрічі з Комісією ООН: Системність злочинів РФ – частина геноцидної політики

Перша підземна школа запрацювала в Сумах

Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

В Україні в середу ввечері очікується туман – Укргідрометцентр

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації

Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА