Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF.

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання.

"Вдячний міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF – історична мить", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль наголосив, що Україна здатна посилити JEF, і буде ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів.

"Плануємо участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності й готовності діяти спільно в кризових ситуаціях", - зазначив міністр.

Він додав, що своєю чергою Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво.

"Вдячний Норвегії за організацію сьогоднішньої зустрічі, Великій Британії – за постійне лідерство, а також всім учасникам засідання JEF – за стійку підтримку та шлях до спільної мети. Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь", - написав Шмигаль.

Об’єднані експедиційні сили (JEF) – коаліція створена Великою Британією у 2015 році за участі ще 9 північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.