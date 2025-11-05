5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день поширення інформації щодо проблеми цунамі, День здорового харчування у листопаді, Всесвітній день ромської мови, День поінформованості про стрес, Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими.

День 1350 Російська агресія - Day 1350 Russian aggression

Всесвітній день поширення інформації щодо проблеми цунамі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/70/203.

День був заснований у грудні 2015 року з ініціативи Японії. Дата 5 листопада обрана на честь японського селянина, який у 1854 році першим помітив наближення цунамі і підпалив свої снопи, щоб попередити односельців, тим самим врятувавши їх від загибелі.

Проведення цього дня спрямоване на інформування людей про небезпеку цунамі, поширення знань про превентивні заходи та вдосконалення систем раннього попередження.

День здорового харчування у листопаді

У сучасному світі, де фаст-фуд доступний за хвилину, а кількість хронічних хвороб щороку зростає, турбота про харчування стала важливою темою не лише для медиків, а й для всього суспільства. Саме тому щороку у першу середу листопада, світ відзначає День здорового харчування - подію, яка має на меті не просто нагадати про користь овочів і фруктів, а й змінити щоденні звички мільйонів людей.

Всесвітній день ромської мови

Всесвітній день ромської мови є свідченням багатого культурного спадку нашого світу, наголошує значення ромської мови та її роль у культурній самобутності та спадщині ромського народу. Цей день є не лише святом, але й закликом до дій, спрямованих на збереження та просування ромської мови.

День поінформованості про стрес

День поінформованості про стрес, що відзначається у першу середу листопада, - це міжнародна подія, присвячена підвищенню обізнаності про наслідки стресу та просуванню стратегій боротьби з ним.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

5 листопада кожного року в різних країнах відзначають Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Роботу цих людей шанують в усьому світі, адже співробітництво та консолідація зусиль спеціалістів дозволяють вирішувати серйозні для людства питання.

Свято офіційно затвердили та вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором впровадження професійної дня стала американка Нен Готорн, яка допомогла створити комітет з вивчення доцільності святкування International Day of Volunteer Managers у світових масштабах.

До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року, а вже пізніше перенесли на 5 листопада.

Народилися в цей день:

400 років від дня укладення (1625) Куруківського договору між польським гетьманом С. Конецпольським і гетьманом М. Дорошенком в урочищі Ведмежі Лози (поблизу сучасного м. Кременчук) під час козацького повстання, очолюваного М. Жмайлом;

170 років від дня народження Леона Філіпа Тейсерана де Бора (1855−1913), французького метеоролога, який відкрив стратосферу;

110 років від дня народження Анатолія Мефодійовича Хорунжого (1915−1991), українського письменника, прозаїка, журналіста.

Ще сьогодні:

1916 - Імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща;

1935 - Випущена настільна гра "Монополія";

1953 - У Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів);

1963 - Відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська");

1965 - Відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1968 - Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 - Відкриті станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська");

2015 - В Україні започатковано Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

5 листопада православна церква відзначає день пам’яті святих мучеників Галактіона і Епістими, подружжя, що своїм життям і мучеництвом стало символом істинної християнської відданості. Історія їхнього життя, сповнена жертовності, віри та любові, надихає вірян у всі часи.

Галактіон народився в сирійському місті Емеса в III столітті, у заможній язичницькій родині. Його мати, яка довго не могла мати дітей, у відчаї звернулася до язичницьких богів. Згодом вона зустріла благочестивого християнина, що навернув її до християнської віри. Після народження сина вона виховувала його в таємній вірі в Христа, оскільки тодішній соціум не сприймав християнство.

Коли Галактіон досягнув повноліття, він одружився з язичницею на ім’я Епістима. Любов Галактіона та його духовна сила вплинули на Епістиму, і з часом вона прийняла хрещення. Подружжя вирішило присвятити себе служінню Богові, відійшовши у пустелю, де обидва прийняли чернечий постриг.

Жорстокі гоніння на християн у ті часи не оминули Галактіона та Епістиму. Їх заарештували і змушували зректися Христа, але вони залишилися непохитними у своїй вірі. Піддані жорстоким катуванням, Галактіон і Епістима не зреклися віри, за що були засуджені до страти.

Іменини:

Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

З прикмет цього дня:

Холодне повітря без хмар віщує похолодання, іній на вербі — довгу й холодну зиму, а іній на всіх деревах — відлигу. Місяць у тумані означає, що негода не буде довгою, а сніг пророкує сніжну зиму. Дощ вважається доброю прикметою, що віщує врожайний рік.