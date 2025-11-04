Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення підопічних дівчат – прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу, який ґвалтував та розбещував підопічних дівчат, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області.

Чоловік перебуває під вартою, усіх його вихованців забрані під нагляд фахівців. "Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію", - уточнюється в повідомленні.

Чоловікові інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії.