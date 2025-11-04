Інтерфакс-Україна
Події
11:17 04.11.2025

Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення підопічних дівчат – прокуратура

1 хв читати
Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення підопічних дівчат – прокуратура
Фото: http://bank.gov.ua/

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу, який ґвалтував та розбещував підопічних дівчат, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області.

Чоловік перебуває під вартою, усіх його вихованців забрані під нагляд фахівців. "Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію", - уточнюється в повідомленні.

Чоловікові інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії.

Теги: #суд #згвалтування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 03.11.2025
До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

09:26 31.10.2025
Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

17:39 30.10.2025
Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

14:33 30.10.2025
Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

20:10 29.10.2025
У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

17:25 13.10.2025
Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

15:24 09.09.2025
У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

19:48 24.07.2025
Дівчина знайдена вбитою та зґвалтованою в Сумскій області у 10 км від фронту

Дівчина знайдена вбитою та зґвалтованою в Сумскій області у 10 км від фронту

13:31 19.07.2025
До 15 років в’язниці засуджено жінку за створення порнографії з малолітньою донькою і заробітку на цьому

До 15 років в’язниці засуджено жінку за створення порнографії з малолітньою донькою і заробітку на цьому

17:29 15.07.2025
Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

ОСТАННЄ

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

Українець, якого звинувачують в атаці на Nord Stream, розпочав голодування у в'язниці – ЗМІ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА