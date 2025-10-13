Інтерфакс-Україна
Події
17:25 13.10.2025

Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко просить комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримати ініціативу посилення кримінальної відповідальності за злочини особливої тяжкості проти дітей.

"Сьогодні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей. І я маю надію, що народні депутати підтримають нашу ініціативу", - написав Кравченко в телеграм-каналі в понеділок.

Він нагадав, що на даний час за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть мають шанс на дострокове звільнення.

"На моє переконання, це - несправедливо. І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті", - додав генпрокурор.

За словами Кравченка, злочинець, відбувши певний термін покарання, може повернутись до нормального життя.

"Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве ув'язнення", - наголосив генпрокурор.

Він також поінформував, що за останній час прокурори відстояли довічне позбавлення волі у низці резонансних справ.

Зокрема, за його словами, це справа вбивства Максима Матерухіна на столичному фунікулері, в якій винному призначено максимальне покарання - довічне позбавлення волі.

"Керівник Харківської обласної прокуратури довів у суді вину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини. Вирок — довічне позбавлення волі", - зазначив генпрокурор.

Крім того, як наголосив Кравченко, пожиттєве ув'язнення отримав 44-річний чоловік, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей.

"На Дніпропетровщині прокурори домоглися довічного позбавлення волі для чоловіка, який вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство", - додав генпрокурор.

В цілому, за його словами, за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств.

"531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 - молодші 14 років. Кожен цей випадок, трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист", - зазначив генпрокурор.

"Справедливість має бути жорсткою, а покарання - співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу генерального прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону", - закликав Кравченко.

