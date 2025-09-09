Інтерфакс-Україна
15:24 09.09.2025

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок – прокуратура

У Києві правоохоронці затримали і повідомили про підозру 60-річному уродженцю Черкащини, який нападав на жінок у столиці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Своїх жертв він вистежував у малолюдних місцях та йшов за ними. Так, у Шевченківському районі підозрюваний напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, він забрав її прикраси та гроші. Постраждала просила її не чіпати, сказавши, що вагітна, тож нападник одразу втік", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

За цим фактом йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру та розбійному нападі.

Крім того, встановлено, що за деякий час до цього нападу у Дніпровському районі цей чоловік напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину та забрав прикраси і гроші.

За цим епізодом прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва нападнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у зґвалтуванні та розбійному нападі.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Зазначається, що підозрюваний у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

За клопотанням прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Теги: #київ #прокуратура #згвалтування #затримання

