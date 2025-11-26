Інтерфакс-Україна
Події
13:08 26.11.2025

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженця Черкащини, який влітку вийшов з в’язниці та скоїв напад на дівчину.

В телеграм-каналі в середу Київська міська прокуратура зазначає, що обвинувачений з ножем напав на 20-річну киянку у Дніпровському районі міста Києва, забрав прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України (вчинення насильницьких дій сексуального характеру; зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин та розбій).

За інформацією прокуратури, цей чоловік у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад.

"У липні цього року він вийшов на волю. Тоді ж чоловік скоїв два напади на жінок", - уточнюють в прокуратурі.

Кримінальне провадження відносно нього вже розглядається Шевченківським районним судом Києва.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Теги: #київ #суд #згвалтування

