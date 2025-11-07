Чоловіку, який таксував вечорами в Києві, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 18-річної пасажирки

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дівчини, яку він підвозив додому, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що дівчина після вечірки у розважальному закладі хотіла викликати таксі, однак незнайомий чоловік, який представився таксистом, запропонував підвезти її додому", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією прокуратури, по дорозі чоловік зупинив машину у малолюдному місці, заблокував двері та, користуючись безпорадним станом дівчини, із застосуванням психологічного тиску, зґвалтував її у машині.

"Після цього чоловік довіз пасажирку додому та з погрозами переконував нікому не розповідати про те, що трапилось", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що цей чоловік вже притягався до відповідальності за аналогічні злочини.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 152 КК України, а саме у зґвалтуванні, вчиненому особою, яка раніше вже вчиняла злочини проти статевої свободи. Підозрюваний під вартою.