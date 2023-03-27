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10:15 27.03.2023

Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

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Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що рішення Воловецького райсуду потребує негайної реакції правозахисників, громадських активістів, освітньої спільноти та лідерів думки.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку, потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення. Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр наголосив, що цей випадок, зокрема, свідчить про те, що в школах "ми досі не вчимо дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти - взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів".

Міністр висловив упевненість у необхідності вплинути на подальший перебіг цієї ситуації.

"Ми не для того проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, аби суспільство досі толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х", - написав він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Воловецький районний суд Закарпатської області засудив до двох років умовно та 60 тис. грн компенсації трьох підлітків, які вчинили групове зґвалтування 14-річної дівчини.

Теги: #закарпаття #справа #лісовий #згвалтування

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