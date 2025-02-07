Трьом ґвалтівникам неповнолітньої на Закарпатті присудили по 6 років

Суд присудив 6 років позбавлення волі трьом хлопцям, які здійснили сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною на Закарпатті у 2021 році, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора та Закарпатської обласної прокуратури трьох закарпатців засуджено до 6 років позбавлення волі за вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 153 КК України)", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Засуджених взято під варту у залі суду.

Як повідомляється, з урахуванням того, що ними раніше частково відшкодовано у добровільному порядку моральну шкоду у розмірі 150 тис. грн, судом було частково задоволено цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди. Засуджені зобовʼязані сплатити ще 300 тис. грн.

Подія сталася наприкінці серпня 2021 року на території однієї з територіальних громад Мукачівського району.

У березні 2023 року суд першої інстанції ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох на той час неповнолітніх осіб – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що рішення суду вимагає негайної реакції правозахисників, громадських активістів, освітньої спільноти та лідерів думки.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти та лідерів думки, щоб ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення. Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", - написав Лісовий у фейсбуці.

Тоді ж прокурори та адвокати потерпілої оскаржили це рішення в апеляційному порядку через мʼякість призначеного покарання. Закарпатський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд. Засідання у справі відбувалися в закритому режимі.

Вирок суду вступить в силу після закінчення строку на подання апеляційної скарги за умови його оскарження.