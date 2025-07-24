Інтерфакс-Україна
Події
19:48 24.07.2025

Дівчина знайдена вбитою та зґвалтованою в Сумскій області у 10 км від фронту

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Дівчина знайдена вбитою та зґвалтованою в Сумскій області у 10 км від фронту

17-річна дівчина знайдена вбитою та з ознаками зґвалтування в лісосмузі біля села Миколаївка Сумського району в четвер, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

"До поліції звернулись батьки дівчини, яка напередодні увечері після прогулянки не повернулась додому. Під час пошукових заходів в селищі Миколаївка Сумського району сьогодні, 24 липня 2025 року, близько 13:00 в лісосмузі правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для зґвалтування", - йдеться в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко очолив групу прокурорів у справі.

Село Миколаївка знаходиться приблизно в 10 км від лінії фронту, зокрема, села Кіндратівка, яке за даними OSINT-проєкту DeepState та американського Інституту вивчення війни (ISW) перебуває в "сірій зоні" невизначеного контролю. При цьому між Миколаївкою та Кіндратівкою немає інших населених пунктів – лише поля, яри та численні невеликі лісосмуги.

 

Теги: #згвалтування #сумська_область

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