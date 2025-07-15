Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

Оголошено підозру військовослужбовцю 110 стрілецького полку 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, який зґвалтував мирну жительку Херсонщини, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у серпні 2022 року військовослужбовець прибув на територію одного з домоволодінь Херсонщини, де разом із сім’єю проживала потерпіла. Після короткої розмови, підозрюваний наказав жінці поїхати з ним до іншого будинку неподалік, де погрожуючи вогнепальною зброєю для подолання опору, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 438 КК України.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.