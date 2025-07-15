Інтерфакс-Україна
Події
17:29 15.07.2025

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

1 хв читати

Оголошено підозру військовослужбовцю 110 стрілецького полку 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, який зґвалтував мирну жительку Херсонщини, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у серпні 2022 року військовослужбовець прибув на територію одного з домоволодінь Херсонщини, де разом із сім’єю проживала потерпіла. Після короткої розмови, підозрюваний наказав жінці поїхати з ним до іншого будинку неподалік, де погрожуючи вогнепальною зброєю для подолання опору, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 438 КК України.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

Теги: #військовослужбовці #херсонщина #згвалтування #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:30 12.07.2025
Редакція ZN.UA виступила з заявою стосовно "тиску влади на голову ЦПК Віталія Шабуніна"

Редакція ZN.UA виступила з заявою стосовно "тиску влади на голову ЦПК Віталія Шабуніна"

20:03 11.07.2025
Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на окупованій території

Повідомлено про заочну підозру Сергію Курченку та іншим російським ділкам, які "привласнили" українські підприємства на окупованій території

13:59 11.07.2025
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

13:32 11.07.2025
Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

10:41 11.07.2025
Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

14:26 10.07.2025
Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію в метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", яка коштувала місту понад 164 млн грн

Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію в метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", яка коштувала місту понад 164 млн грн

15:55 07.07.2025
Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

14:16 07.07.2025
Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

19:33 03.07.2025
Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

17:17 03.07.2025
Прокурори повідомили про підозру таксисту, який вдарив співачку Матвієнко

Прокурори повідомили про підозру таксисту, який вдарив співачку Матвієнко

ВАЖЛИВЕ

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Розгляд питання реекспорту зброї в Україну може зайняти 2-3 роки - президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

ОСТАННЄ

Зброя, яку НАТО купить у США для України, готова до відправлення - ЗМІ

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці

НСЗУ нагадує законтрактованим медзакладам про необхідність внести медобладнання до ЕСОЗ

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Офіс генпрокурора: Припинено роботу онлайн-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячого порно в українському інтернет-сегменті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА