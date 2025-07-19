До 15 років в’язниці засуджено жінку за створення порнографії з малолітньою донькою і заробітку на цьому

Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину жительки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що жінку засуджено до 15 років позбавлення волі. Такий же термін ув’язнення – 15 років – отримав чоловік, а також конфіскацію всього майна. Суд задовольнив позови про відшкодування засудженими дитині по 300 тис. грн моральної шкоди.

Прокурори довели, що з 2019 по 2021 рік жінка для виготовлення дитячої порнографії використовувала власну 5-річну доньку. Вона знімала на телефон зґвалтування дитини та продавала в інтернеті. Познайомившись з чоловіком, вона передала йому свою малолітню доньку для сексуальної експлуатації та допомогла зґвалтувати дитину в обмін на грошову винагороду.

Матері інкриміновано ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 301, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ), ч. 1, ч. 4 ст. 301-1, ч. 3 ст. 149, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст.153 КК України, а її спільнику – ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч. 1, ч. 3 ст. 301 та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України.

Дівчинку вилучили з небезпечного середовища, а матір позбавили батьківських прав.