До поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про зґвалтування 31-річної жінки російським окупантом

На Миколаївщині слідчі розслідують факт насильницьких дій вчинених російським військовослужбовцям щодо 31-річної жінки, повідомляє поліція області.

"Сьогодні, 15 серпня, до поліції надійшло повідомлення від мешканця Баштанського району про те, що російський військовий зґвалтував його дочку. Подія сталася на початку березня під час окупації села району. Тоді військовослужбовці Росії здійснювали фільтраційні заходи та перевіряли всіх мешканців села. Під час такої перевірки одного з будинків військовий РФ вчинив зґвалтування 31-річної жінки, загрожуючи розправою їй та її дитині", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.438 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи ґвалтівника.