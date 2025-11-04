ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 92 ворожих безпілотника різних типів, проте було зафіксовано влучання семи ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах (ПС) Збройних сил України (ЗСУ)

"У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, що за попередніми даними, "станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.