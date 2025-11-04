Інтерфакс-Україна
Події
09:31 04.11.2025

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

1 хв читати
ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 92 ворожих безпілотника різних типів, проте було зафіксовано влучання семи ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах (ПС) Збройних сил України (ЗСУ)

"У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, що за попередніми даними, "станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #пс_зсу #ппо #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

09:09 02.11.2025
ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

15:40 01.11.2025
Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

09:52 01.11.2025
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

09:33 31.10.2025
Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

11:53 30.10.2025
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

09:45 29.10.2025
ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

09:12 28.10.2025
Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

11:54 27.10.2025
Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

ОСТАННЄ

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

ДСНС: Російські окупанти вдарили по "швидкій" у Нікополі, троє медиків поранені

РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

Перу розриває дипломатичні відносини з Мексикою через прохання колишнього прем’єра про притулок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА