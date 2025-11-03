Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що його американський колега Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін могли б провести нову зустріч в ПАР на полях саміту G20.

Як повідомляє фінський портал Yle, про це Стубб заявив на відкритті Національних курсів з оборони.

"Стубб запропонував провести нові переговори президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті G20 у Йоганнесбурзі у листопаді", - йдеться у повідомленні.

Фінський лідер наголосив, що війна Росії триває, і Фінляндія, як і раніше, підтримує Україну.

"Підтримуючи Україну, ми багато чого отримуємо. Розуміння Україною особливостей сучасної війни дає нам дуже багато", - додав він.

Також глава держави приділив особливу увагу ядерній зброї.

"Ми вступили в нову ядерну еру, в якій, на жаль, значення ядерної зброї зростає", - заявив Стубб.

Він нагадав, що Трамп доручив випробувати ядерну зброю у відповідь на випробування Росії та Північної Кореї. Нещодавно НАТО також провело щорічні навчання.

Стубб також заявив, що національна оборона Фінляндії знаходиться на хорошому рівні та постійно розвивається.