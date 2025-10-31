У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Вісім цивільних осіб загинуло через масовані ворожі обстріли Донецької області 30 жовтня, ще 19 зазнали поранень, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ

"Вісім загиблих і 19 поранених – наслідки масованих обстрілів Донеччини. За 30 жовтня поліція зафіксувала понад 2000 ворожих ударів. Під вогнем перебували 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали 59 цивільних об’єктів, з них 42 житлових будинки", йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що по Краматорську росіяни вдарили ракетою з "Іскандер-М" та двома БпЛА "Герань-2" – вбили цивільну особу, ще чотирьох поранили. Троє загиблих і троє поранених – у Слов’янську. Ворог поцілив по місту РСЗВ "Смерч" і дроном. У Миколаївці окупанти атакували енергетичний об’єкт – загинули двоє працівників, шестеро зазнали поранень.

П’ять керованих бомб окупанти скинули на Костянтинівку – вбили двох цивільних осіб, шестеро людей травмовані.