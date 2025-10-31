УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Суми

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим після нічної атаки БпЛА на Суми, здійсненої армією РФ.

"Цієї ночі вкотре було атаковано Суми. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області працював на місці обстрілу разом з іншими спеціальними службами міста", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери здійснювали поквартирний обхід пошкоджених будинків, надавали домедичну допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим.

За інформацією ДСНС, внаслідок удару БпЛА по дев’ятиповерховому житловому будинку, загорілися квартири на верхніх поверхах. Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них — 4 дитини.