Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна ще не має "дипломатичного фідбеку" від партнерів щодо результатів переговорів президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіня, але сподівається , що зустріч стане знаковою для прискорення мирних зусиль для зупинення російської агресії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Безумовно, що Китай може відігравати більш активну роль. Безумовно, Китай має достатньо інструментаріїв впливу на Росію. Ми ще не маємо так званого дипломатичного фідбеку від наших партнерів щодо результатів цієї зустрічі. Ми бачили публічні заяви. Тобто питання України обговорювалося", - сказав він на пресконференції зі словенською колегою Танею Файон у Києві у четвер.

За словами Сибіги, американська сторона "дуже добре знає" українську позицію.

"Безумовно, що в нас відбувалися контакти на різному рівню, різними каналами з американськими друзями і напередодні також цієї зустрічі, з чітким інформуванням нашої позиції. Тому ми дуже сподіваємося, що ця зустріч стане знаковою на подальшому прискоренню мирних глобальних зусиль для зупинення російської агресії", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 30 жовтня в південнокорейському місті Пусані провели двосторонню зустріч. Вона була першою після початку понад дев’ять місяців тому другого терміну Трампа на посаді лідера Сполучених Штатів.