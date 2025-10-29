У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

Прокурорами Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин та його командира за фактом ухилення від військової служби, шахрайства та зловживання службовим становищем, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Військовослужбовець, який є відомим громадським активістом, обвинувачується в тому, що в період з вересня 2022 по лютий 2023 року не виконував обов’язків військової служби та самовільно залишив визначене місце несення служби. З метою створення видимості законної підстави для перебування поза межами військової частини, він неодноразово подавав до командування листи-клопотання від НАЗК про його відрядження для виконання завдань, які формально не належать до повноважень зазначеного відомства", - вказується у повідомленні.

За даними слідства, на підставі цих листів командир військової частини, зловживаючи службовим становищем, незаконно видавав накази про відрядження підлеглого до НАЗК, усвідомлюючи відсутність законних підстав для таких рішень. Таким чином, командир частини фактично сприяв військовослужбовцю в ухиленні від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану.

Зібрані докази, свідчать, що обвинувачений військовослужбовець під час відрядження до НАЗК також не виконував обов’язків, які би відповідали функціям та завданням цього органу, натомість проводив час на власний розсуд при цьому отримуючи грошове забезпечення як діючий військовослужбовець.

"Зазначимо, що 27 жовтня сплив строк на ознайомлення з матеріалами справи. Відтак на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - вказали в прокуратурі.

У разі доведення вини в суді, обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.