Інтерфакс-Україна
Події
11:08 29.10.2025

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

2 хв читати
Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися протягом минулої доби в міських кварталах Покровська Донецької області, поблизу села Червоний Лиман сусідньої Мирноградської громади, а також біля села Привілля Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську, поблизу Червоного Лиману та Привілля", - повідомляється в Телеграм-каналі DeepState у середу вранці.

При цьому про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться.

Згідно з мапами DeepState, на покровському напрямку площа під контролем ворога за добу збільшилася на 4,49 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю – ще на 6,07 кв км. Територія під сталим контролем ворога набула довгих виступів вглибину житлової забудови Покровська та на схід на південь від Красного Лиману.

На новопавлівському напрямку, де лежить село Привілля, площа під сталим контролем ворога зросла на 1,89 кв км, а "сіра зона" натомість зменшилася на 1,9 кв км, що свідчить про закріплення ворога на її невеликій частині.

На інших напрямках фронту за минулу добу без змін.

Таким чином, окупанти за добу захопили 6,38 кв км української території, "сіра зона" зросла на 4,17 кв км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 9,06 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 5,93 кв. км. У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.

Раніше DeepState повідомив про масовану інфільтрацію окупантів в місто Покровськ. противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомлялося, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися в різних його частинах.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 29.10.2025
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

13:22 28.10.2025
ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

12:16 27.10.2025
Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

17:14 25.10.2025
Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

10:14 24.10.2025
Сили оборони відкинули ворога в Покровському районі, росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

Сили оборони відкинули ворога в Покровському районі, росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

10:27 22.10.2025
Сили оборони відновили позиції в Покровському районі, росіяни окупували село в Запорізькій області – DeepState

Сили оборони відновили позиції в Покровському районі, росіяни окупували село в Запорізькій області – DeepState

15:57 20.10.2025
Окупанти просунулися у Куп'янську, Вовчанську та ще двох областях, зайняли 17 кв км за добу

Окупанти просунулися у Куп'янську, Вовчанську та ще двох областях, зайняли 17 кв км за добу

13:09 19.10.2025
Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

10:46 17.10.2025
Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

11:02 15.10.2025
Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

У Карпатах сніжно

У Національній опері України незабаром прем’єра "Казок Гофмана" у постановці Уривського

Текст Радіодиктанту-2025 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура"

Труханов заявив, що підозра у службовій недбалості стала для нього "несподіванкою", оскільки міська рада "працювала по хвилинах" - ЗМІ

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Внаслідок атак РФ є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, – ГУР МОУ

Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА