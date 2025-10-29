Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися протягом минулої доби в міських кварталах Покровська Донецької області, поблизу села Червоний Лиман сусідньої Мирноградської громади, а також біля села Привілля Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Покровську, поблизу Червоного Лиману та Привілля", - повідомляється в Телеграм-каналі DeepState у середу вранці.

При цьому про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться.

Згідно з мапами DeepState, на покровському напрямку площа під контролем ворога за добу збільшилася на 4,49 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю – ще на 6,07 кв км. Територія під сталим контролем ворога набула довгих виступів вглибину житлової забудови Покровська та на схід на південь від Красного Лиману.

На новопавлівському напрямку, де лежить село Привілля, площа під сталим контролем ворога зросла на 1,89 кв км, а "сіра зона" натомість зменшилася на 1,9 кв км, що свідчить про закріплення ворога на її невеликій частині.

На інших напрямках фронту за минулу добу без змін.

Таким чином, окупанти за добу захопили 6,38 кв км української території, "сіра зона" зросла на 4,17 кв км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 9,06 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 5,93 кв. км. У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.

Раніше DeepState повідомив про масовану інфільтрацію окупантів в місто Покровськ. противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомлялося, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися в різних його частинах.