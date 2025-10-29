Інтерфакс-Україна
Події
10:19 29.10.2025

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

3 хв читати
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську
Фото: DeepState

Російські окупанти продовжують інфільтрацію в місто Покровськ Донецької області, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу вранці.

"За нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

"Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", - повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що уперше ворог проникнув у Покровськ ще в липні, коли у місто зайшло близько 30 диверсантів. "З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої", - розповіли аналітики.

Вони наголошують, що наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. "Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога. "Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також з сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті", - сказав він, додавши, що кожен результат Збройних сил України на цьому напрямку – це результат для всього захисту України.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися в різних його частинах. "Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами, зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ зазначили, що за 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян. У 7 корпусі також розповіли, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями у Покровську і в Мирнограді. Також повідомлялося, що ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками, а логістика обмежена та здійснюється повітряними та наземними дронами. Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу.

Теги: #покровськ #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 29.10.2025
Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

13:22 28.10.2025
ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

19:48 27.10.2025
У Покровську тривають бої - Зеленський

У Покровську тривають бої - Зеленський

12:16 27.10.2025
Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

15:25 20.10.2025
ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

20:00 17.10.2025
Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

10:28 09.10.2025
РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

12:21 20.09.2025
ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

11:02 20.09.2025
Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

17:27 15.08.2025
Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

У Карпатах сніжно

У Національній опері України незабаром прем’єра "Казок Гофмана" у постановці Уривського

Текст Радіодиктанту-2025 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура"

Труханов заявив, що підозра у службовій недбалості стала для нього "несподіванкою", оскільки міська рада "працювала по хвилинах" - ЗМІ

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Внаслідок атак РФ є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, – ГУР МОУ

Суд відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА