DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

Фото: DeepState

Російські окупанти продовжують інфільтрацію в місто Покровськ Донецької області, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу вранці.

"За нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

"Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", - повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що уперше ворог проникнув у Покровськ ще в липні, коли у місто зайшло близько 30 диверсантів. "З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців. З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої", - розповіли аналітики.

Вони наголошують, що наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. "Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога. "Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також з сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті", - сказав він, додавши, що кожен результат Збройних сил України на цьому напрямку – це результат для всього захисту України.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися в різних його частинах. "Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами, зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ зазначили, що за 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян. У 7 корпусі також розповіли, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями у Покровську і в Мирнограді. Також повідомлялося, що ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками, а логістика обмежена та здійснюється повітряними та наземними дронами. Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу.