7-й корпус ШР ДШВ: Нашу оборону посилили новими підрозділами; РФ не має повноцінного контролю над жодним із районів Покровська

У Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту, повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам у місті. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ зазначили, що за 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян.

"Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться", - заявили у ЗСУ.

У 7 корпусі розповіли, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. За даними ДШВ, "логістика – обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони".

Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ.

"Мета – зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст", - йдеться у повідомленні.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ.

Як зазначили у ЗСУ, росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ "Азов".