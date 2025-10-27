У Покровську тривають бої - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

У Покровську тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також із сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, кожен результат ЗСУ на цьому напрямку - це результат для всього захисту України.