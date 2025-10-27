19:48 27.10.2025
У Покровську тривають бої - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official
У Покровську тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також із сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
За його словами, кожен результат ЗСУ на цьому напрямку - це результат для всього захисту України.