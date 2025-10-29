Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

(оновлена)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив оголошення підозри ексмеру Одеси Геннадію Труханову, а в Національній поліції розповіли про підозри посадовцям Одеської міської ради і комунального підприємства, усього – дев’яти фігурантам.

"Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував", - сказано в телеграм-каналі генпрокурора.

Кравченко зазначив, що наслідком загибелі дев’яти людей в Одесі 30 вересня поточного року стало не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців.

"Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - підкреслив він.

У Національній поліції України повідомили про підозри дев’ятьом фігурантам. Серед них, крім Труханова, - двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомляється, що поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання підозрюваних. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом його заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Труханову та двом його заступникам правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей.