Інтерфакс-Україна
Події
09:23 29.10.2025

Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

2 хв читати
Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

(оновлена)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив оголошення підозри ексмеру Одеси Геннадію Труханову, а в Національній поліції розповіли про підозри посадовцям Одеської міської ради і комунального підприємства, усього – дев’яти фігурантам.

"Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував", - сказано в телеграм-каналі генпрокурора.

Кравченко зазначив, що наслідком загибелі дев’яти людей в Одесі 30 вересня поточного року стало не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців.

"Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - підкреслив він.

У Національній поліції України повідомили про підозри дев’ятьом фігурантам. Серед них, крім Труханова, - двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомляється, що поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання підозрюваних. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом його заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Труханову та двом його заступникам правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей.

Теги: #труханов #одеса #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 28.10.2025
Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

16:47 28.10.2025
САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

16:43 28.10.2025
В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

12:22 28.10.2025
Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

11:21 28.10.2025
ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

12:03 25.10.2025
Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

15:11 24.10.2025
Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

20:02 22.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

18:14 22.10.2025
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

17:05 22.10.2025
Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

ОСТАННЄ

Партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс на ТОТ Запорізької області - ГУР

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА