Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, повідомило видання "Думская".

Зазначається, що підозру вручили співробітники Одеської обласної прокуратури за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що в середу Труханову мають оголосити запобіжний захід. Також завтра буде вручено ще серію підозр, й можливе затримання інших чиновників.

Також пабліки пишуть, що пов'язано зі справою про затоплення Одеси місяць тому під час повені, коли загинуло близько 10 людей. Крім того, повідомляють про обшуки у співробітників мерії.

Джерело: https://t.me/lachentyt/56370