Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що він "оптимістичний" щодо подальших кроків про ухвалення рішення стосовно використання заморожених російських активів

Про це він сказав на спільній пресконференції з нідерландським колегою Девідом ван Вілем у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

"Я дійсно оптимістичний щодо подальших рішучих кроків наших союзників для мобілізації цих ресурсів щодо підтримки України", - сказав він.

Міністр наголосив, що зараз час діяти рішуче, аби нарощувати тиск на РФ.

Сибіга нагадав про саміт Європейських лідерів за участю президента Володимира Зеленського минулого тижня , де було досягнуто прогресу у питанні заморожених активів.

"Зараз сторони обговорюють деталі, яким чином далі практично застосовувати відповідні алгоритми для використання заморожених активів для підтримки України вже зараз", - додав глава МЗС.