28 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

28 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День визволення України від фашистських загарбників (День вигнання нацистських окупантів з України, 1944), День дідусів і бабусь, Міжнародний день анімації, Всесвітній день дзюдо, Всесвітній тиждень інсульту.

Також сьогодні Національне свято Чеської Республіки.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П’ятниці.

День 1342 Російська агресія - Day 1342 Russian aggression

День визволення України від фашистських загарбників

День вигнання нацистських окупантів з України, 1944р., відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 20.10.2009 р. № 836/2009 з метою вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни.

Цей день символізує остаточне вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників з території України. Важливі битви, які відбулися на українській землі, мали вирішальне значення для звільнення Європи від нацизму.

День дідусів і бабусь

Неофіційне свято, засноване у 2009 р. у Нідерландах. У різних країнах відзначається в різні дні, в Україні - щорічно 28 жовтня.

Це свято створено для того, щоб показати свою вдячність бабусям і дідусям за їхню любов, турботу та мудрість. У цей день діти та онуки часто влаштовують сімейні зустрічі, дарують подарунки та виражають свою любов і повагу до старших.

Міжнародний день анімації

Заснований Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA) 2002 року на честь першого публічного показу анімаційного фільму французького художника Шарля-Еміля Рейно 28 жовтня 1892 року.

Міжнародний день анімації спрямований на підвищення обізнаності про мистецтво анімації та підтримку аніматорів у всьому світі. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як покази анімаційних фільмів, майстер-класи, лекції та виставки, що дозволяють людям дізнатися більше про процес створення анімації та насолодитися найкращими зразками цього мистецтва.

Всесвітній день дзюдо

Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) 2011 року з метою підвищення обізнаності про дзюдо та його цінності. Дата обрана на честь дня народження засновника дзюдо, Дзигоро Кано.

Всесвітній тиждень інсульту

З 28 жовтня до 3 листопада в різних країнах світу проходить Всесвітній тиждень інсульту, який проводиться з метою інформування населення планети про серйозність цього захворювання. Про глобальну епідемію інсультів Всесвітня організація охорони здоров’я заявила ще в 2004 році. А в 2006 році оголосила 29 жовтня Днем боротьби з інсультом. Заходи з цієї нагоди відбуваються в межах цілого осіннього тижня.

День дикої їжі

28 жовтня - День дикої їжі. Подія присвячена рослинам, овочам, фруктам, ягодам, що ростуть у дикій природі. Сьогодні ці їстівні рослини є популярними у меню закладів високої кухні та ресторанів, де подають сиру їжу. У таких рослинах не містяться консерванти та пестициди, тому шанувальники здорового харчування надають перевагу рецептам сирих страв.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Майка (Михайла) Гервасійовича Йогансена (1895-1937), українського письменника, поета, перекладача, літературознавця, мовознавця, сценариста, критика, одного з засновників літературного об'єднання ВАПЛІТЕ;

120 років від дня народження Абу Сарсенбаєва (1905-1995), казахського поета, перекладача, який оспівував Україну у віршах, присвятив Т. Шевченку поеми "Вишневий сад" і "Син честі" (збірка "Біла хмара", Алма-Ата, 1958);

100 років від дня народження Георгія Миколайовича Кислого (1925-1997), українського архітектора.

Ще в цей день:

Фото : https://depo.vn.ua/

1913 - Відкрито трамвайний рух у Вінниці;

1920 - Країни Антанти підписали з Румунським королівством "Бессарабський протокол", який віддавав Бессарабію Румунії;

1989 - Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон "Про мову в Українській РСР").

1993 - Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.

2007 - Представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли

Терентій був римським військовим, який служив у легіоні. За віру в Ісуса Христа він був запроторений у в’язницю. Після того, як його побили кати, Терентія відвели на місце страти, де його пронизали стрілами. Його мучеництво сталося 255 року. Свята мучениця Неоніла була дочкою римського військового, яка також була заточена за віру в Христа. Дівчину жорстоко побили, а потім розіп’яли. Її мучеництво сталося 257 року.

Святої мучениці Параскеви-П'ятниці

Церковне свято на честь Параскеви Іконійської, яке відзначається 28 жовтня. Свята, яка жила в III столітті, зазнала мученицької смерті за віру, а її ім'я означає "п'ятниця". Традиційно цього дня забороняють важку роботу, особливо пов'язану з нитками, а також купатися або мити підлогу.

Іменини:

Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Параска.

З прикмет цього дня:

Густий туман зранку обіцяє відлигу, а іній на деревах – мороз. Якщо сніг пішов, наступного року очікується багатий урожай. Також, якщо комахи ще не сховалися і небо синє, зима буде теплою, а якщо вечірнє небо чисте та багряне – сніжною і морозною.