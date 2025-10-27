ЛУКОЙЛ оголосив про намір продати міжнародні активи через санкції

Фото: https://www.facebook.com/

Російська нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" оголосила про намір продати закордонні активи через введення низкою країн обмежувальних заходів.

У заяві, розміщеній на її сайті компанії, "ЛУКОЙЛ" інформує, що вже почала розгляд потенційних заявок.

При цьому, "продаж активів розглядається в рамках ліцензії від Мінфіну США (OFAC) на згортання діяльності", а за необхідності "ЛУКОЙЛ" планує звернутися за продовженням ліцензії, "необхідної для забезпечення безперебійної діяльності своїх міжнародних активів".

Як повідомлялося, санкції щодо компанії введені США і Великобританією.