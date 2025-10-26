Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Фото: НГУ

Противник у ніч на 26 жовтня (з 20:00 25 жовтня) атакував 101-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.