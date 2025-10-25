Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися поблизу Звірового у Покровському районі (Донецька обл.). Також просування російських віск зафіксовано поблизу Новогригорівки у Пологівському районі (Запорізька обл.) та в Новоселівці у Синельниківському районі (Дніпропетровська обл.), повідомляє у суботу вдень OSINT-проєкт DeepState у своєму телеграм-каналі.

За повідомленнями 7 корпусу Десантно-штурмових військ від 17 жовтня, селище Звірове має особливе значення для оперативних планів противника.

"Сектор від Звірового до Покровська є стратегічно важливим для ворога, щоб реалізувати план із окупації міста. Цілковита присутність дозволить розвивати наступ на кількох напрямках, поступово оточуючи Покровськ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі корпусу.

Згідно з мапами проєкту, загальне просування окупантів за добу склало 8,8 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,51 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 7,35 кв. км. У вересні російські війська також просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.