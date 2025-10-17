Інтерфакс-Україна
Події
20:00 17.10.2025

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Випадки інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) російських окупантів у місто Покровськ Донецької області іноді фіксуються та супроводжуються злочинами проти цивільного населення, але українські військові виявляють та знищують противника у місті.

"На жаль, фіксується порушення міжнародного гуманітарного права з боку росіян, які у Покровську вдаються до розстрілу цивільного населення", - повідомляється на сторінці 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України (7 КДШВ) у Facebook у п'ятницю.

Повідомляється, що, попри складну ситуацію, оборонці Покровська продовжують стримувати ворога та докладають усіх зусиль для стабілізації ситуації з урахуванням наявних сил та засобів і з огляду на пріоритетність збереження життя українських воїнів.

"Загалом з початку жовтня оборонці Покровська вже знищили майже 600 окупантів, ще понад 300 – поранені. Сили оборони збили та "посадили" понад 1750 ворожих ударних безпілотників різних типів, збили 74 розвідувальні та ударні БПЛА-крила, ліквідували чи пошкодили 11 точок запуску дронів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в четвер окупанти спробували використати погіршення погодних умов та проникнути у Новопавлівку на південний схід від Покровська, проте ворожі ДРГ були знищені, а населений пункт зачищений, ситуація під контролем ЗСУ.

У смузі оборони 7 КДШВ найскладнішою залишається ситуація на південь від Покровська, де ворог намагається перетворити у "сіру зону" село Звірове. "Наразі окупанти не мають повного контролю над цією ділянкою, наші підрозділи тут присутні та дають відсіч", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ворог суттєво збільшив кількість ударів керованими авіабомбами по українській логістиці із використанням тактичної авіації, недосяжної для засобів протиповітряної оборони тактичного рівня. "Загалом з початку місяця окупанти здійснили 121 авіаудар. Найбільше – 12 жовтня. Цього дня росіяни завдали 19 авіаударів, більшість з яких – в районі населеного пункту Гришине. За один авіаудар літаки зазвичай запускають 4 керовані авіабомби, кожна з яких важить 250 кг. Концентрація зусиль авіації на Покровському напрямку здійснюється завдяки зменшенню ударів на інших ділянках фронту", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #покровськ #ситуація

