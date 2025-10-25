У Києві триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ

Фото: ДСНС Києва

Рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу, повідомляє Держслужба з НС.

"Наразі відомо, що внаслідок масованого ворожого обстрілу травмовано 10 осіб. На жаль, 1 людина загинула", - йдеться у повідомленні у телеграм в суботу.

Інформація оновлюється, додали у ДСНС.

Як повідомлялось, 25 жовтня близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

Станом на 9.30 ранку відомо про одного загиблого у Деснянському районі Києва та потерпілих у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. До медзакладів госпіталізовано трьох з них.