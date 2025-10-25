У Деснянському районі Києва загинула людина через російську атаку

Фото: ДСНС Києва

(оновлена)

Через російську атаку цієї ночі у Києві загинула одна людина, повідомив глава міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню", - написав він у телеграм у суботу.

За даними Київської міської прокуратури, у Києві один загиблий і девʼять потерпілих через атаки РФ.

Встановлено, що 25 жовтня, близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці.

Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

"Станом на 9.30 ранку відомо про одного загиблого у Деснянському районі Києва та девʼять потерпілих у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. До медзакладів госпіталізовано трьох з них", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину (ч.2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, росіяни атакували ракетами Київ, попередньо зафіксовано пожежі на кількох локаціях на лівому березі.