Інтерфакс-Україна
Події
08:02 25.10.2025

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

1 хв читати

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Загинули двоє людей. Ще семеро – постраждали", - написав він у телеграмі.

Також виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру.

Крім того, по Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик. За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25144

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:32 25.10.2025
Восьмеро постраждалих внаслідок ракетної атаки Києва – мер

Восьмеро постраждалих внаслідок ракетної атаки Києва – мер

17:12 24.10.2025
Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

15:38 24.10.2025
До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

08:48 24.10.2025
У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

07:13 24.10.2025
Вночі росіяни атакували Херсон дронами: пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох осіб - ОВА

Вночі росіяни атакували Херсон дронами: пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох осіб - ОВА

01:56 24.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

05:48 23.10.2025
Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

21:00 22.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

18:10 22.10.2025
У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обстріл Києва спричинив затримки громадського транспорту – КМДА

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

25 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

Одна людина постраждала внаслідок ракетної атаки Києва - мер

Київ знову під ракетною атакою, на кількох локаціях пожежі - КМВА

Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА