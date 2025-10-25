Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині

Дві людини загинули та ще семеро постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині. Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Загинули двоє людей. Ще семеро – постраждали", - написав він у телеграмі.

Також виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру.

Крім того, по Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик. За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25144