Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів, повідомляє Reuters.

Джерела агентства повідомили, що Рязанський завод, розташований на південний схід від Москви, зупинив установку первинної перегонки сирої нафти 23 жовтня після атаки українського дрона.

Її потужність становить 80 000 барелів на день - це близько чверті загальної потужності заводу. Цей НПЗ є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії.

Нафтова компанія "Роснефть", яка володіє нафтопереробним заводом, на запит про коментар не відповіла. Джерела агентства повідомили, що НПЗ все ще переробляє нафту, але в менших обсягах.

Одне з джерел повідомило, що також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема реформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

У 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони у ніч проти четверга уразили нафтопереробний завод "Рязанський" та склад боєприпасів ворога в районі Валуйок (Бєлгородська обл., РФ): зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на НПЗ, склад з боєприпасами знищено, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-fourth-largest-oil-refinery-halts-processing-unit-after-drone-attack-2025-10-24/