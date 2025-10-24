Інтерфакс-Україна
Події
19:05 24.10.2025

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу на майбутню зиму, також українська командує надасть командам партнерів необхідні заходи для допомоги енергетиці.

«Наша команда надасть вашим командам ключові заходи для допомоги нашому енергетичному сектору, і це стосується обладнання та інших предметів, а також ми говоримо про газ. Так, нам потрібна значна кількість імпортного газу на майбутню зиму, тому що Росія завдає удару по нашому виробництву, і ми вже працюємо з Норвегією, яка дуже допомагає в цьому… І я закликаю всіх, хто розуміє цей пріоритет, допомогти нам фінансувати необхідний обсяг імпорту», - сказав Зеленський на початку засідання Коаліції охочих у п’ятницю.

Також президент закликав кожну країну, яка має систему ППО Patriot розглянути з «практичної точки зору» зміну черзі у порядку отримання цих систем, оскільки в Європі вже є значна кількість систем, які «просто перебувають у режимі очікування, і ми могли б використовувати їх зараз для захисту життів».

Окрім того, говорячи про дипломатію, Зеленський зазначив, що він готовий зустрітися з російською стороною у будь-якому «значущому» форматі, однак питання територіальної цілісності не повинно «винагороджувати агресора або заохочувати будь-яку майбутню агресію у війні».

«А несправедливість дорівнює небезпеці. Не давайте Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для всіх нас. Тільки сильне і справедливе рішення для закінчення війни буде дійсно ефективним», - наголосив він.

Теги: #газ #імпорт #зеленський

